







Родители 8-летней девочки в Волгоградской области подозреваются в нанесении ей телесных повреждений. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче следователям ведомства материала проверки по факту избиения малолетнего ребенка.

- В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области подготовлено ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Палласовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области для дачи оценки, в том числе по ст.117 УК РФ (истязание), - сообщила Буянова.

По данным следствия, 29 июня текущего года в правоохранительные органы обратились местные жители Палласовского района Волгоградской области, которыми была замечена 8-летняя девочка с множественными телесными повреждениями. По предварительным данным, телесные повреждения ребёнку были причинены родителями.

Ранее в прокуратуре Волгоградской области заявляли, что взяли на контроль ход процессуальной проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку.

Тогда сообщалось, что женщина причинила телесные повреждения 8-летней падчерице, после чего девочка убежала из дома к бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы. Ребенка госпитализировали.

По данным информагентства, 40-летняя женщина, по предварительной информации, избивала ребенка скалкой. Девочка вся в синяках, у нее подозрение на сотрясение головного мозга.

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