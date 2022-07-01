В Волгоградской области с 4 июля изменится расписание ряда электричек









С 4 июля в Волгоградской области несколько пригородных поездов по техническим причинам будут курсировать по измененному расписанию, сообщили в Приволжском отделении желдороги.

Пассажирам следует обратить внимание на новое время отправления и прибытия следующих пригородных поездов:

- № 6209 Волгоград-1 - Шпалопропитка со ст. Волгоград-1 отправится в 17:19 (на 4 минуты позже). Прибытие на ст. Шпалопропитка в 18:19 (на 4 минуты позже);

- № 6811 Волгоград-1 - Качалино отправлением со ст. Волгоград-1 в 16:26 (на 4 минуты позже), прибытием на ст. Качалино в 17:43 (на 4 минуты позже);

- № 6813 Качалино – Петров Вал отправится со ст. Качалино в 17:45 (на 2 минуты позже), прибудет на ст. Петров Вал в 19:57 (на 2 минуты позже).

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



