В каком банке заказать карту мир?





Все меньше и меньше наличных становится в кошельках россиян. Все предпочитают расплачиваться картой. Это удобно, да и большинство работодателей выплачивают зарплату безналичным расчетом. Дебетовые карты стали необходимостью.

Всего порядка 300 банковский организаций в России, и выбрать самое выгодное предложение непросто. К счастью, сейчас не нужно обходить все финансовые учреждения, чтобы проконсультироваться, гораздо проще заказать карту не выходя из дома. Существует сервис «Дебетовые карты онлайн» , где собраны условия различных банков по предоставлению карт: преимущества, кэшбек, срок доставки и т.д.

Вы можете в одном месте сравнить информацию и выбрать ту, что вам подходит.

Сейчас очень вырос спрос на дебетовые карты платежной системы МИР, так как активно использовавшиеся при бесконтактной оплате Visa и MasterCard перестали действовать в России. Возможность оплачивать покупки с телефона очень удобна, поэтому многие захотели вернуть ее себе с помощью карты МИР. Такую карту выпускают несколько банков, и у нее масса преимуществ. Именно на МИР начисляются социальные выплаты и пособия, многие компании предлагают повышенный кэшбек или скидку на товары при использовании МИР. Сервис предлагает пять самых популярных банков, а их общее число более 20.

• Тинькофф. Преимущества: доставка во все Регионы России, возможность использовать карту в 11 странах мира, пополнение по всей России, до 20% за покупки от платежной системы МИР.

• Сбербанк. Преимущества: бонусы до 30% за покупки у партнёров, срок действия карты 5 лет, для получения нужен только паспорт, бесплатное обслуживание.

• Альфа-банк. Преимущества: оплата ЖКХ, ГИБДД и других услуг без комиссии, бесплатное оформление, кэшбэк до 2% на все покупки

• Газпромбанк. Преимущества: кэшбэк до 35% за покупки у партнёров, до 17% по накопительному счёту, скидка до 70% на мобильную связь

• Банк «Открытие». Преимущества: кэшбэк до 30% у партнёров банка, ЖКХ, налоги, штрафы – оплата без комиссии, скидки 20% на отели и билеты.

Пользоваться картой можно сразу после оформления онлайн через приложения банка. Обычно срок доставки занимает около двух дней, а подать заявку можно в один клик. Это абсолютно безопасно. Вы сами выбираете условия банка, которые вам подходят



