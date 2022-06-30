Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озере

В Михайловском районе Волгоградской области мужчина едва не утонул в озере, расположенном на территории райцентра. В последний момент его спасли очевидцы происшествия.

– Накануне в Центральную районную больницу был доставлен 49-летний мужчина с предварительным диагнозом «утопление», – сообщили информагентству в экстренных службах региона. – Благодаря усилиям врачей, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает.

Как рассказали жители Михайловки, потерпевший отдыхал на берегу озера и, изрядно выпив, решил зайти в воду.

– Это около восьми часов вечера было. Был пьяный, решил, видимо, искупаться, но не рассчитал сил. Находившиеся у озера очевидцы вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи, – сообщили очевидцы происшествия.

В Волгоградской области с начала июня утонуло уже семь человек, двое из которых – дети. Отметим, что это только те случаи, которые стали известны СМИ. Еще одна резонансная трагедия 26 июня разыгралась в аквапарке в городе Волжском. 13-летний подросток утонул, скатившись с одной из горок. СК возбудил уголовное дело, задержано уже четыре сотрудника аквапарка.