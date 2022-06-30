Происшествия

Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озере

Происшествия 30.06.2022 19:29
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30.06.2022 19:29


В Михайловском районе Волгоградской области мужчина едва не утонул в озере, расположенном на территории райцентра. В последний момент его спасли очевидцы происшествия.

– Накануне в Центральную районную больницу был доставлен 49-летний мужчина с предварительным диагнозом «утопление», – сообщили информагентству в экстренных службах региона. – Благодаря усилиям врачей, его жизни ничего в настоящий момент не угрожает. 

Как рассказали жители Михайловки, потерпевший отдыхал на берегу озера и, изрядно выпив, решил зайти в воду. 

– Это около восьми часов вечера было. Был пьяный, решил, видимо, искупаться, но не рассчитал сил. Находившиеся у озера очевидцы вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи, – сообщили очевидцы происшествия. 

В Волгоградской области с начала июня утонуло уже семь человек, двое из которых – дети. Отметим, что это только те случаи, которые стали известны СМИ. Еще одна резонансная трагедия 26 июня разыгралась в аквапарке в городе Волжском. 13-летний подросток утонул, скатившись с одной из горок. СК возбудил уголовное дело, задержано уже четыре сотрудника аквапарка.    

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