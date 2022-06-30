Расследования

Поставщицу фиктивных невест для иностранцев осудили в Москве

Расследования 30.06.2022 09:29
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30.06.2022 09:29



Жуковский городской суд Московской области признал двух жительниц Волгоградской области виновными в организации незаконной миграции по предварительному сговору, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.
Установлено, что 31-летняя жительница Волгоградской области осуществляла поиск незамужних жительниц региона для последующего заключения ими фиктивных браков с иностранцами, находящимися в Москве.
Она предложила своей знакомой 24-летней жительнице Камышина за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранным гражданином с целью последующего оформления им разрешения на временное проживание на территории России. «Сваха» получила от иностранца денежное вознаграждение в сумме более 50 тысяч рублей.
Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК России.
Суд назначил каждой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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