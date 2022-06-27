Расследования

В Волжском после гибели ребенка в аквапарке задержали двух спасателей

Расследования 27.06.2022 18:30
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27.06.2022 18:30


В Волжском Волгоградской области сегодня, 27 июня, задержаны двое инструкторов-спасателей по делу о гибели 13-летнего мальчика в аквапарке «XXI век». Как сообщает ИА «Высота 102», 19-летний и 21-летний подозреваемые не владели необходимыми навыками, в том числе по оказанию первой помощи. 



— В настоящий момент следователи задержали двоих работников аквапарка, состоявших в должности инструкторов-спасателей, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Подозреваемые сообщили, что не заметили тонущего 13-летнего мальчика.

По версии следствия, трагический инцидент произошел 26 июня 2022 года. Семья из Астрахани приехала отдохнуть в аквапарк Волжского. Подросток скатился с одной из горок, после чего, попав в бассейн, утонул.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что несовершеннолетний пробыл в воде более шести минут. Однако никто из сотрудников развлекательного центра не увидел тонувшего ребенка. 

— Установлен факт выполнения подозреваемыми своих обязанностей без соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, — добавили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. 


Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. В ходе следствия будут установлены все лица, не принявшие мер к оказанию безопасных услуг в соответствии с законом. 

По предварительным данным прокуратуры Волгоградской области, погибший мальчик не умел плавать. Надзорный орган взял на контроль смертельный случай. 

Директор аквапарка «XXI век» Григорий Газарян продолжает хранить молчание. Ранее в развлекательном центре уже случались неприятные инциденты. В июле прошлого года 12-летний школьник из Советского района Волгограда сломал на горках позвоночник. В августе 2021-го семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области 

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