Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионах











Деятельность подпольных оружейных мастерских пресечена сотрудниками ФСБ России в 38 регионах, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, - говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия и аресты прошли в мае-июне в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Северная Осетия - Алания, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях.













Из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («ДП-27» «Максим», «РПД», «MG-42»), 19 автоматов («АКМ», «АК-47», «АК-74М», «АКС-74У», «АК-103»), 20 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40», «МР-44», «Thompson», «VZ-26»), 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовки и карабина, а также пехотный миномет калибра 82 мм, два противотанковых ружья «ПТРД», 5 противотанковых мин, свыше 28 кг взрывчатых веществ (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.















В УФСБ России по Волгоградской области сообщили, что причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов задержали в Волгограде.

- В результате проведенных мероприятий в Советском районе Волгограда задержаны с поличным два жителя Волгограда при попытке сбыта пистолета системы ПМ с прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами к нему, - уточнили в ведомстве.













В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По решению суда они заключены под стражу.

Проводится расследование.

Видео: Центр общественных связей ФСБ; УФСБ России по Волгоградской области