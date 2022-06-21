Видео: ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и еще 37 регионах

Происшествия 21.06.2022 14:23
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21.06.2022 14:23
Деятельность подпольных оружейных мастерских пресечена сотрудниками ФСБ России в 38 регионах, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ.
- Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, - говорится в сообщении.
Оперативно-розыскные мероприятия и аресты прошли в мае-июне в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Северная Осетия - Алания, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях.
Из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («ДП-27» «Максим», «РПД», «MG-42»), 19 автоматов («АКМ», «АК-47», «АК-74М», «АКС-74У», «АК-103»), 20 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40», «МР-44», «Thompson», «VZ-26»), 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовки и карабина, а также пехотный миномет калибра 82 мм, два противотанковых ружья «ПТРД», 5 противотанковых мин, свыше 28 кг взрывчатых веществ (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.
Прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
В УФСБ России по Волгоградской области сообщили, что причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов задержали в Волгограде.
- В результате проведенных мероприятий в Советском районе Волгограда задержаны с поличным два жителя Волгограда при попытке сбыта пистолета системы ПМ с прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами к нему, - уточнили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По решению суда они заключены под стражу.
Проводится расследование.
Видео: Центр общественных связей ФСБ; УФСБ России по Волгоградской области
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