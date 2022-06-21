Происшествия

«Он как с цепи сорвался»: нападение на волгоградку на детской площадке попало на видео

Происшествия 21.06.2022 06:34
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21.06.2022 06:34




В Советском районе Волгограда мужчина на детской площадке набросился с кулаками на бывшую жену. Как сообщила ИА «Высота 102» потерпевшая Анастасия Леонова, инцидент, случившийся вечером 18 июня в жилом комплексе «Новый Свет», зафиксировали камеры наблюдения. Очевидцами нападения стали дети Анастасии, а также находившиеся на площадке жители ЖК. 

– В субботу, гуляя с детьми, я сделала замечание бывшему мужу по поводу его обращения с сыном. Он в который раз пытался «зажимать» малыша в воспитательных целях, – рассказывает Анастасия Леонова. – Кроме ухмылки никакой нормальной реакции от него не последовало. Тогда я подошла и сказала ему, что вызвала наряд полиции, на что он снова усмехнулся. Не дождавшись нормального диалога, я решила уладить ситуацию с его мамой. 

Со слов Анастасии, услышав, что она общается с его матерью по телефону, мужчина вышел из себя и налетел на нее, пытаясь выбить из рук смартфон. 

— Он схватил меня за шею и волосы, как-то развернул и повалил на землю, – вспоминает волгоградка. – Это всё длилось не долго, благо очевидцы быстро оттащили его. Больше меня напугало поведение супруга после стычки. На крики дочери «мама, я испугалась» он рассмеялся. 

На вызов Анастасии приехали сотрудники полиции и оформили заявление. После девушка отправилась в травмпункт, где на ее теле зафиксировали ушибы мягких тканей головы, растяжение мышц шеи, синяки и ссадины на лице и колене.

По словам волгоградки, конфликт с бывшим мужем длится уже около четырех лет.

– Он стал вегетарианцем, запретил детям есть мясо, а также посещать детский сад. Позже он планировал перевести детей на домашнее обучение. Далее к запретам добавились угрозы и побои. Я просто не выдержала всего этого и подала на развод, – объясняет Анастасия. – Агрессия с его стороны начала выливаться не только на меня, но и на детей. С этим я мириться не захотела. Не только я, но и моё окружение, а это целый ЖК, считает этого человека опасным. Под образом хорошего отца, он скрывает тирана, который пытается всяческими способами навязать своё мировоззрение и образ жизни.

Мать двоих детей хочет оградить себя и детей от очередных нападок бывшего мужа. По этому поводу она возлагает надежды на полицию и суд. 

– По факту инцидента проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео Анастасия Леонова/ВКонтакте

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