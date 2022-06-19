В Волгограде в частном доме нашли труп 4-летнего ребенка

В Дзержинском районе Волгограда накануне в одном из частных домов обнаружен труп 4-летнего ребенка. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в поселке Ангарском.
— Инцидент произошел в частном домовладении по улице Куринской. Умер четырехлетний мальчик, — сообщил собственный источник информагентства в экстренных службах.
Известно, что ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи. Предварительно, малыш мог подавиться.
В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили, что вызов экипажа СМП действительно был. ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
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