Происшествия

В Волгограде на тело выпавшего из окна пенсионера наехала машина

Происшествия 13.06.2022 12:10
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13.06.2022 12:10



Одинокий пенсионер погиб в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы девятиэтажки по улице Вучетича, тело пожилого мужчины, который, по предварительным данным, выпал из окна, лежало под окнами многоквартирного дома №18а. 
- Погибший был одинок, ни с кем не общался. Он вроде жил на 7-ом этаже, - рассказали информагентству жильцы девятиэтажного дома. 
Известно, что на труп пенсионера случайно наехал водитель «Лады Гранты», который проживает в соседней многоэтажке. Что грозит водителю, а также причины падения пенсионера из окна, пока неизвестны. Информация уточняется в следственных органах.
Фото: скриншот Яндекс.Карты

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