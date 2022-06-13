В Волгограде на тело выпавшего из окна пенсионера наехала машина









Одинокий пенсионер погиб в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы девятиэтажки по улице Вучетича, тело пожилого мужчины, который, по предварительным данным, выпал из окна, лежало под окнами многоквартирного дома №18а.

- Погибший был одинок, ни с кем не общался. Он вроде жил на 7-ом этаже, - рассказали информагентству жильцы девятиэтажного дома.

Известно, что на труп пенсионера случайно наехал водитель «Лады Гранты», который проживает в соседней многоэтажке. Что грозит водителю, а также причины падения пенсионера из окна, пока неизвестны. Информация уточняется в следственных органах.

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