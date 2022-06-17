В Волгограде в подвале дома нашли труп слесаря УК «Тандем»

В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружено тело 71-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 17 июня, труп нашли в одном из подвалов по улице Автомагистральной.

— Организована доследственная проверка, — сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что погибший трудился слесарем в УК «Тандем». Мужчина страдал от заболевания сердца и пользовался кардиостимулятором. Работник спустился в подвальное помещение для ремонта сетей. Долгое отсутствие работника насторожило его напарника, и тот заглянул в подвал, где и обнаружил бездыханное тело.

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