Три района в Волгограде 10 июня оставят без света









Плановые отключения электроэнергии пройдут в Волгограде в пятницу, 10 июня, в трех районах – Советском, Кировском и Красноармейском. По данным АО «ВМЭС», преимущественно света не будет в домах в первой половине дня.

Так, в Советском районе электроэнергию отключат с 9.00 до 12.00 по следующим адресам: ул.Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а; ул.Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а; ул.Савёловская, 111, 102, 102а, 102б; ул.Крепильная, 103-111; ул.Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108; ул.Некрасова, 103-113, 110; ул.Шахтерская,102, 109.

В Красноармейском свет в домах№№ 69 и 71 по улице Удмуртская погаснет с 9.00 до 17.00.

Самые массовые отключения запланированы в Кировском районе. С 8.00 до 12.00 света не будет по адресам:

ул.Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а; ул.Усть-Каменогорска, 2-23, 1а-31а; ул.Абганеровская, 96; ул.Майская, 23-53, 8а-44а, 57-61, 62, 63а-95, 48-82; пер.Набережный, 1а-5, 4а-6; пер.Покровского, 8а; пер.Советский, 34; пер.Щелковский, 1-9, 2-16; пер.Набережный-1, 1; ул.Краснолиманская, 1-11, 4; ул.Пилотская, 1-11, 2а-14; ул.Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; пер.Пилотский, 2, 7, 8, 12; пер.Советский, 5-13а, 38а-40; ул.Камышинская, 2в; ул.Покровского, д.3а; ул.Краснолиманская, 6-22, 15а-23; ул.Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24; пер.Лиговский, 8-36, 11-43; ул.Пожарского, 2-12, 1-11; пер.Краснолиманский, 1а-13, 4-10; ул.Конноармейская, 8а, 9, 10а, 11; ул.Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24; пер.Лиговский, 3, 6, 8а; ул.Красных Командиров, 90-96, 115-125; ул.Маяковского, 41-57, 42-58; ул.Красногорская, 26-70, 29, 31-73; ул.Коломенская, 72-80, 47а-53; ул.Генерала Апанасенко, 5-27, 4-18; ул.Красных Партизан, 1-23, 2-26; ул.Кленовая, 2-18; пер.Кленовый, 3а-5а, 2а-8; пер.Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12; п.Веселая Балка, 2, 11, 12, 13, 14, 15; п.Веселая Балка, 1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21; п.Веселая Балка, 4, 6, 7, 8, 9, 10; пер.Балканский, 1-15, 2-14; ул.Пожарского, 16-66; пер.Пограничный, 1-11, 2а-6; ул.Конноармейская, 33-61, 24-30а; пер.Майский, 5-9, ул.Пальмовая, 37-39; пер.Земляничный, 1-9, 2-8; пер.Ковыльный, 2-4; ул.Ковыльная, 23; ул.Пожарского, 13-63а; пер.Балканский, 19-31, 16-26, 22-30; ул.Краснолиманская, 25-39, 26-32; пер.Варненский, 2-33, 30-40; ул.Красных Командиров, 2-50, 1-59; пер.Земляничный, 11-21, 10-20; ул.Краснолиманская, 41-63, 36а-54а; ул.Пожарского, 68-108; ул.Конноармейская, 65-91а, 32-60; пер.Варненский, 3-25, 4-6; ул.Бестужева, 3-9, 4-6;ул.Мингечаурская, 1а-37, 2а-24а; ул.Усть-Каменогорска, 2-23, 1а-31а; ул.Абганеровская, 96; ул.Майская, 23-53, 8а-44а, 57-61, 62, 63а-95, 48-82; пер.Набережный, 1а-5, 4а-6; пер.Покровского, 8а; пер.Советский, 34; пер.Щелковский, 1-9, 2-16; пер.Набережный-1, 1; ул.Краснолиманская, 1-11, 4; ул.Пилотская, 1-11, 2а-14; ул.Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; пер.Пилотский, 2, 7, 8, 12; пер.Советский, 5-13а, 38а-40; ул.Камышинская, 2в; ул.Покровского, д.3а; ул.Краснолиманская, 6-22, 15а-23; ул.Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24; пер.Лиговский, 8-36, 11-43; ул.Пожарского, 2-12, 1-11; пер.Краснолиманский, 1а-13, 4-10; ул.Конноармейская, 8а, 9, 10а, 11; ул.Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24; пер.Лиговский, 3, 6, 8а; ул.Красных Командиров, 90-96, 115-125; ул.Маяковского, 41-57, 42-58; ул.Красногорская, 26-70, 29, 31-73; ул.Коломенская, 72-80, 47а-53;

ул.Коломенская, 29-39, 26-70; ул.Роменская, 27-45, 28-82; ул.Ляпунова, 29-37, 26-40; ул.Коломенская, 3-25, 6-24; ул.Бородинская, 1-23, 2-26; ул.Роменская, 1-25, 2-26; ул.Ляпунова, 2-22, 1-13; ул.Красных Командиров, 79-113, 68-86; ул.Маяковского, 1-39, 2-40; ул.Красногорская, 2-24, 1-27; ул.Краснолиманская, 83-95, 60-76; ул.Краснолиманская, 63-81а, 56а-58; пер.Варненский, 35-37, 32;, ул.Елены Колесовой, 1а-25, 2а-36; ул.Грекова, 2-12; ул.Ляпунова, 1г, 1д; ул.Боровиковского, 2-32, 1а-27; пер.Балканский, 35-37, 32; ул.Турбинная, 1-11а, 2-10; ул.Быстрова, 1-11; ул.Староладожская, 3-37, 2а-18, ул.Изоляторная, 1-19, 22-24; ул.Староладожская, 39-45, 24-26; ул.Денисенко, 1а-35а, 2-32; ул.Стрельца, 1а-15, 2а-20; ул.Конноармейская, 91-103, 62-68; ул.Изоляторная, 21-27, 34-42;







