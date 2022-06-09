СУ СКР по Тамбовской области опубликовал видео с места расправы над 53-летним главой ГК «АСБ» Юрием Хохловым. Как сообщает ИА «Высота 102», группа компаний объединяет семь предприятий, в том числе и в Волгоградской области.





— Утром 8 июня 2022 года на окраине села Рудовка Пичаевского района обнаружено тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти, — пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Авторы телеграм-канала SHOT сообщили, что Юрия Хохлова застрелил из ружья «Вепрь» местный предприниматель Юрий Левкин. Бизнесмены с 2018 года не могли поделить землю в Тамбовском регионе.

По предварительным данным прокуратуры, труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружен на территории ООО «ЮВАГ» агрофирмы «Рудовская». В полутора километрах от места убийства найдено тело 49-летнего мужчины.





Следователи тамбовского СУ СКР установили, что между потерпевшим и местным фермером в поле на окраине села Рудовка произошел конфликт. Фермер выстрелил в своего оппонента из ружья, после чего поспешил скрыться. Вскоре тело мужчины нашли в машине на берегу водоема недалеко от места преступления.

Согласно информации из открытых источников, группа компаний «АСБ» объединяет семь предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозпереработки. Филиалы компании представлены в Тамбовском, Воронежском, Пензенском и Волгоградском регионах. В Урюпинском районе расположен пункт хранения зерна «Гора Восточная» — зернохранилище включено в состав ООО «Грибановский сахарный завод».

Фото и видео: СУ СКР по Тамбовской области / прокуратура Тамбовской области

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