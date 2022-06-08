Под Тамбовом застрелен владелец зернохранилища в Волгоградской области

Под Тамбовом в Пичаевском районе застрелен 53-летний глава ГК «АСБ» Юрий Хохлов. Как сообщает ИА «Высота 102», группа компаний на сегодня объединяет семь предприятий, в том числе и в Волгоградской области.

— По предварительным данным, около 09.30 утра на территории ООО «ЮВАГ» агрофирмы «Рудовская» обнаружен труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку, в полутора километрах от места убийства, найдено тело 49-летнего мужчины, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В прокуратуре, отметим, имя убитого 53-летнего мужчины не называют. На то, что застреленный является главой одного из крупнейших агрохолдингов Черноземья, указали авторы телеграм-канала SHOT. Здесь же называют и имя второго мужчины, найденного мертвым.

— Бизнесмена застрелил из ружья «Вепрь» местный предприниматель Юрий Левкин. После этого он скрылся на машине. Его тело обнаружили у пруда Мысевка примерно в двух километрах от места расправы с Хохловым, — сообщает информагентство со ссылкой на телеграм-канал. — Левкин и Хохлов с 2018 года не могли поделить землю в Тамбовской области. Сегодня у них была назначена очередная встреча.





— Утром 8 июня 2022 года на окраине села Рудовка Пичаевского района обнаружено тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Следствием установлено, что между потерпевшим и местным фермером в поле на окраине села Рудовка произошел словесный конфликт. В ходе ссоры фермер выстрелил в своего оппонента из ружья, после чего скрылся. Спустя некоторое время его тело обнаружили в автомобиле на берегу водоема недалеко от места преступления.

Согласно открытым данным, ГК «АСБ», принадлежащая Хохлову, ведет свою историю с 1999 года. Группа компаний объединяет семь предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозпереработки в Тамбовской, Воронежской, Пензенской и Волгоградской областях. В том числе включает в себя Кирсановcкий и Грибановский сахарные заводы. В Волгоградской области расположен пункт хранения зерна «Гора Восточная» в Урюпинском районе — включен в состав ООО «Грибановский сахарный завод».

Фото: СУ СКР по Тамбовской области / прокуратура Тамбовской области

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