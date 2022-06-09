В Волгограде задержали курьера заграничных аферистов

Расследования 09.06.2022 13:01
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09.06.2022 13:01
Соучастника телефонных мошенников, которые находятся за пределами России, задержали полицейские в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, 41-летний мужчина подозревается в причастности к 10 аферам в отношении пенсионеров.
По версии оперативников, задержанный выполнял роль курьера – занимался сбором и переводом денежных средств, полученных в результате совершения телефонных мошенничеств. Его действия координировались через мессенджер кураторами из колл-центра, расположенного за границей. Сначала сообщники звонили пожилым жителям Волгограда и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие.
Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги. Обманутые граждане передавали курьеру суммы от 100 до 1,2 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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