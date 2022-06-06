Расследования

В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговую

Расследования 06.06.2022 18:20
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06.06.2022 18:20


В Краснооктябрьский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении бизнесмена замешанного в махинациях с налогами на в размере 80 миллионов рублей. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет об индивидуальном предпринимателе Виталии Ребрине. 

— Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2019 годы, применяя упрощенную систему налогообложения в части оптовой продажи электротоваров и оплачивая единый налог на вмененный доход при розничной торговле электроприборами, нарушал условия применения систем налогообложения. В частности, фигурант дела превышал размер совокупного дохода и площади торговых точек.

Таким образом, коммерсанту удалось не доплатить в бюджет НДС и НДФЛ. Ущерб составил более 80 миллионов рублей. Свою вину мужчина признал частично и возвратил налоговой больше 15 миллионов. Злоумышленник категорически не согласен с итоговым размером скрытых налогов и оценкой площади торговых залов. 

На имущество обвиняемого стоимостью 16 миллионов рублей наложен арест. Под санкции попали транспортные средства и нежилые помещения.

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