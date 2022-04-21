Расследования

В Волжском на предприятии по производству автобусов скрывали налоги

Расследования 21.04.2022 14:47
21.04.2022 14:47


Директор по экономике и финансам предприятия, осуществляющего производство автобусов, предстанет перед судом в Волжском за сокрытие более 6 миллионов рублей налогов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый полностью признал свою вину и погасил недоимку по налогам в полном объеме. 
Наказание по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от налогообложения в крупном размере) определит Волжский городской суд, куда передано уголовное дело для рассмотрения.
По версии следствия, обвиняемый знал, что у предприятия есть задолженность по налогам на сумму более 23 миллионов рублей. Он скрыл от налогообложения более 6 миллионов, направив заказчику письма о перечисления денег за поставленные автобусы,  минуя расчетный счет предприятия. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводили сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области.
По сведениям информагентства, в уголовном деле фигурирует ООО "ВолгаБас Волжский".

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