Спорт

7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»

Спорт 04.06.2022 08:45
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04.06.2022 08:45


Российский футбольный союз опубликовал итоговый список команд, допущенных для возможного участия в РПЛ и ФНЛ-1. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст опубликованного документа, волгоградский «Ротор» получил лицензию РФС II. 

7 июня состоится очередное заседание Российского футбольного союза, где будут рассмотрены заявки на получение лицензии для возможного участия в ФНЛ-2 таких клубов, как «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Металлург» (Липецк), «Текстильщик» (Иваново), «СШОР № 1» (Тамбов) и «Ротор» (Волгоград). После этого станет известно точное число команд, которые будут допущены для участия в первенстве второго дивизиона.

24 мая исполком РФС утвердил итоги сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ. Первый дивизион по спортивному принципу покинули четыре команды, в том числе и команда из Волгограда. 

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