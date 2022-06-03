Борьба с коррупцией

Бывший заместитель четырех волгоградских губернаторов жил на миллион в год

Борьба с коррупцией 03.06.2022 06:20
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03.06.2022 06:20


Облкомприроды опубликовал декларации руководителей природных парков Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, самый высокий доход оказался у назначенного в декабре  прошлого года на должность директора ГБУ «Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма"  Александра Федюнина, который ранее трудился в должности заместителя при четырех губернаторах - Николае Максюте, Анатолии Бровко, Сергее Боженове и Андрее Бочарове. 
Доход Федюнина составил 1 миллион 20 тысяч рублей. Из имущества в собственности  экс-чиновника оказались только гараж и автомобиль Toyota Camry. Квартирой площадью почти в 200 квадратов он лишь пользуется. У супруги Александра Федюнина доход составил 680 тысячи рублей. У нее есть своя просторная квартира, которой пользуется ее муж, и доля в другой жилой недвижимости. 
Николай Бурняшев, директор природного парка «Цимлянские пески» задекларировал доход в 860 тысяч рублей. В долевой собственности у руководителя учреждения есть 4 земельных участка, жилой дом и автомобиль Рено Логан. 
У директора природного парка «Усть-Медведицкий» Владимира Синицына доход за прошлый год составил 825 тысяч рублей. В собственности у него дом, участок и два автомобиля – Шевроле Нива и Мицубиси Лансер. 
Доход директора природного парка «Нижнехоперский» Татьяны Пономаревой составил 900 тысяч рублей. Шесть участков на праве долевой собственности, дом и три отечественных автомобиля – это все имущество руководителя учреждения. 
Директор природного парка «Эльтонский» Светлана Айткулова задекларировала доход в размере 739 тысячи рублей. Она владеет участком, домом и частью дома, а также автомобилями Лада Калина и ВАЗ-2106. 
Василий Ефимов, руководитель природного парка «Донской», опубликовал доход в размере 805 тысячи рублей. В собственности у него имеется два дома, два земельных участка, автомобиль RENAULT  ARKANA, трактор и прицеп. 
У Евгения Власова, директора Волгоградского регионального ботанического сада доход за прошлый год едва не дотянул до миллиона. Доля в квартире  и автомобиль Nissan Qashqai Tekna – вот все его имущество. 

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