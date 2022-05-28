Спорт

Под Волгоградом стартовал открытый чемпионат по кикбоксингу

Спорт 28.05.2022 17:51
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28.05.2022 17:51


Сегодня, 28 мая, в Волгоградской области  состоялось торжественное открытие чемпионата региона по кикбоксингу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», соревнования в честь 77-ой годовщины Великой Отечественной войне проводятся  при поддержке УФСБ России по региону на территории спортивно-оздоровительного комплекса I.S.A. на улице Дорожников в Городище.

В первенстве  принимают участие команды спортивных школ из Астрахани, Саратова, Самары, Калмыкии и Волгограда. 


- Сегодня увидел детей, которые только вышли на татами и проводят поединки. Для них сейчас не важно победить, ведь главную победу они уже одержали – вышли сегодня на свои первые соревнования, - рассказывает чемпион СССР по единоборствам Сергей Доронин. - Они не испугались: кто-то провел хорошую комбинацию, а кто-то победил, тем самым порадовав своих тренеров и родителей. Это же прекрасно.  Я очень рад, что у нас есть такие соревнования.


Соревнования проходят среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях:

• женщины и мужчины от 2003 года рождения и старше;

• юниорки и юниоры с 2004 по 2005 год;

• девушки и юноши в возрастной категории 2006-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 гг.


Ждет своего старта в соревнованиях совсем еще юный спортсмен из Волгограда, но уже двукратный чемпион России среди юниоров Родион Макаров. Молодой человек признался, что в спортивно-оздоровительном комплексе он уже не первый раз выходит на ринг, но волнение есть.

- Надо понимать, что нужно идти к своим целям дальше и не зацикливаться на одной победе. Сейчас я поставил цель победить в международных соревнованиях. Меня поддерживают и  тренер, и родители. Постараюсь показать себя и не подвести их, - рассказал Родион. 


Среди приглашенных гостей оказался председатель Совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области Анатолий Цыбин. Ветеран признался журналистам, что в его жизни спорт является главным увлечением и пожелал спортсменам достигать высот во всех направлениях в жизни. 

- Спорт  закаляет и учит нас быть крепкими и сильными перед любыми преградами. Поэтому желаю нашему будущему поколению добиваться поставленных целей и успехов, - сказал Анатолий Цыбин.


Почетными гостями соревнований также стали двухкратный чемпион мира по кикбоксингу Артем Жигайлов, чемпион мира по кикбоксингу Магомед Махамаев, глава Городищенского района Волгоградской области Сергей Будников и депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников.

Чемпионат по кикбоксингу в Волгоградской области продлится до 29 мая.

Напомним, сегодня, 28 мая в Волгограде прошли торжественные мероприятия по случаю 104-ой годовщины образования пограничных органов ФСБ России, 104-ой годовщины создания управления ФСБ по Волгоградской области и 98-летия со дня образования пограничного управления.


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