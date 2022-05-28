На площади Чекистов в Волгограде прошел сбор пограничников

Фото Волгоградской городской думы.
Общество 28.05.2022 11:01
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28.05.2022 11:01
Фото Волгоградской городской думы.
Сегодня, 28 мая в День пограничника в Волгограде по традиции прошел торжественный митинг, посвященный этому роду войск. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшие и действующие пограничники, представители власти, депутаты и общественники собрались около памятника воинам 10-ой дивизии НКВД на площади Чекистов. А волгоградские пограничники отмечают не только профессиональный праздник, но и 98-ую годовщину создания регионального управления ведомства.
Напомним, последние два года из-за пандемии День пограничника отмечался в более скромном формате – только возложением цветов к памятнику. Пользуясь отмененными ограничениями, пришедшие на площадь Чекистов ветераны службы обменивались крепкими мужскими рукопожатиями и дружескими объятиями.
Фото Волгоградской городской думы.
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