Политика

Директор гостиницы стал председателем Урюпинской гордумы

Политика 28.05.2022 15:23
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28.05.2022 15:23


Депутаты Урюпинской гордумы Волгоградской области выбрали нового председателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, им стал Павел Уксусов.Он является директором МУП "Гостиница "Урюпинск".
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что бывший руководитель гордумы Элла Чермашенцева досрочно прекратила свои полномочия. Ранее эта должность была оплачиваемой. Новый председатель гордумы будет работать на неосвобожденной основе.





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