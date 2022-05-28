Директор гостиницы стал председателем Урюпинской гордумы

Политика 28.05.2022 15:23
0
28.05.2022 15:23
Депутаты Урюпинской гордумы Волгоградской области выбрали нового председателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе, им стал Павел Уксусов.Он является директором МУП "Гостиница "Урюпинск".Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что бывший руководитель гордумы Элла Чермашенцева досрочно прекратила свои полномочия. Ранее эта должность была оплачиваемой. Новый председатель гордумы будет работать на неосвобожденной основе.
Реклама
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумы25.05.2022 08:30
Политика 25.05.2022 08:30
Председатель Урюпинской гордумы Элла Чермашенцева покинула пост24.05.2022 08:03
Политика 24.05.2022 08:03
Олег Савченко: «Мы составим очень большую конкуренцию устоявшейся долларовой системе»16.05.2022 11:34
Политика 16.05.2022 11:34
Приговоренный в Риге к сносу памятник советским воинам предлагают установить в Волгограде14.05.2022 14:55
Политика 14.05.2022 14:55
Депутаты ГД в Волгограде обсудили новый патриотический проект12.05.2022 12:09
Политика 12.05.2022 12:09
«Тот еще светоч гуманизма»: волгоградский депутат ГД счел признанием заслуг австралийские санкции05.05.2022 15:18
Политика 05.05.2022 15:18
Молодые депутаты из Волгограда и Луганска договорились о сотрудничестве28.04.2022 10:11
Политика 28.04.2022 10:11
Бочаров принимает участие в совещании по нацбезопасности в Астрахани27.04.2022 16:00
Политика 27.04.2022 16:00
Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы25.04.2022 22:59
Политика 25.04.2022 22:59
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-Петербурге25.04.2022 14:17
Политика 25.04.2022 14:17
Олег Савченко: Самое важное сегодня — защитить людей22.04.2022 12:45
Политика 22.04.2022 12:45
Облдума расширит полномочия губернатора Волгоградской области14.04.2022 20:56
Политика 14.04.2022 20:56
Владимира Марченко включили в тройку лидеров медиарейтинга мэров в ЮФО08.04.2022 19:21
Политика 08.04.2022 19:21
Губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского06.04.2022 15:28
Политика 06.04.2022 15:28
Прощай, Америка: шесть депутатов от Волгоградской области попали под санкции США24.03.2022 19:45
Политика 24.03.2022 19:45
Реклама