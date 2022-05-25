Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумы

Политика 25.05.2022 08:30
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25.05.2022 08:30
Элла Чермашенцева могла покинуть пост председателя Урюпинской городской думы из-за того, что ее должность перестала быть оплачиваемой. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в городской думе, это связано с плановым сокращением бюджетных расходов. При этом Элла Чермашенцева уже в скором времени может занять новую должность. Какую – пока держится в секрете.
- У Эллы Гедиминовны хорошие отношения и с сенатором Сергеем Горняковым, и с партией "Единая Россия", членом которой она является. Действительно, ее могут продвигать по партийной линии, - пояснили ИА "Высота 102" в гордуме.
Напомним, Элла Чермашенцева досрочно прекратила полномочия председателя Урюпинской городской думы Волгоградской области и с 1 июня останется в городском представительном органе лишь в качестве депутата. Исполняющим обязанности председателя городской думы назначен первый заместитель Андрей Юхневич. Нового председателя изберут на следующем заседании думы. В думе также поясняли, что руководить представительным органом власти Урюпинска будет председатель на не освобожденной основе.
Фото страницы Эллы Чермашенцевой VK.
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