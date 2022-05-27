На волгоградца возбудили уголовное дело из-за 12 тысяч рублей

В отношении 39-летнего жителя Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело из-за 12 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку дачи взятки судебному приставу.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу, — сообщил информагентству старший следователь следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Роман Домников. — Фигурант дела свою вину признал. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, 18 мая 2022 года 39-летний волгоградец отправился в Кировский районный отдел службы судебных приставов города Волгограда. Мужчина хотел снять арест, наложенный на однокомнатную квартиру и автомобиль Ford Focus, чтобы в дальнейшем продать имущество и погасить долги, превышающие 200 000 рублей.

За эти действия должник предложил сотруднику УФССП по Волгоградской области символические 12 000 рублей. Последний сообщил о факте подкупа своему руководству. Злоумышленника в ходе ОРМ поймали с поличным в служебном кабинете.

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