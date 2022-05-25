В Волжском заработал паром через Ахтубу

Полезно знать 25.05.2022 18:34
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25.05.2022 18:34
В Волжском сегодня, 25 мая возобновилось движение парома через Ахтубу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, паром в районе Козьего пляжа в поселке Рабочий не функционировал с 25 апреля из-за половодья в Волгоградской области. Из-за сброса воды на участке паромной переправы появлялось сильное течение, которое провоцировало избыточное натяжение троса.
С уменьшением объема сброса воды ситуация улучшилась, поэтому и было принято решение о возобновлении работы переправы.
Паром, напомним, перевозит дачников в СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа в этом году начала работать 7 апреля.
Фото https://vk.com/road_help_vlz
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