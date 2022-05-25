Полезно знать

В Волжском заработал паром через Ахтубу

Полезно знать 25.05.2022 18:34
0
25.05.2022 18:34


В Волжском сегодня, 25 мая возобновилось движение парома через Ахтубу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, паром в районе Козьего пляжа в поселке Рабочий  не функционировал с 25 апреля из-за половодья в Волгоградской области. Из-за сброса воды на участке паромной переправы появлялось сильное течение, которое провоцировало  избыточное натяжение троса.   
С уменьшением объема сброса воды ситуация улучшилась, поэтому и было принято решение о возобновлении работы переправы. 
Паром, напомним, перевозит дачников в СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа в этом году начала работать 7 апреля. 
Фото https://vk.com/road_help_vlz

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Полезно знать
25.05.2022 14:33
Полезно знать 25.05.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.05.2022 08:04
Полезно знать 25.05.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 20:05
Полезно знать 23.05.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 08:23
Полезно знать 23.05.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 07:46
Полезно знать 23.05.2022 07:46
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.05.2022 18:10
Полезно знать 22.05.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
20.05.2022 14:24
Полезно знать 20.05.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.05.2022 20:55
Полезно знать 19.05.2022 20:55
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.05.2022 12:15
Полезно знать 16.05.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.05.2022 16:31
Полезно знать 14.05.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.05.2022 13:02
Полезно знать 11.05.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.05.2022 07:00
Полезно знать 09.05.2022 07:00
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
06.05.2022 14:55
Полезно знать 06.05.2022 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
05.05.2022 10:00
Полезно знать 05.05.2022 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
04.05.2022 08:59
Полезно знать 04.05.2022 08:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Волгоградского выпускника на последнем звонке наградили за спасение пенсионеркиСмотреть фотографии
20:38
«Жизнь разделилась на до и после»: срочно требуется кровь для многодетной матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:55
Родившей двойню волгоградке удалили зоб весом в 1,5 кгСмотреть фотографии
19:04
Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:42
Более 500 волгоградцев смогли увидеть и попробовать, чем кормят их детей в школах и детсадахСмотреть фотографии
18:34
В Волжском заработал паром через АхтубуСмотреть фотографии
18:00
Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгограде дешевеет бытовая техника: рассказываем, какие товары продают со скидкамиСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжбСмотреть фотографии
17:14
Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотекиСмотреть фотографии
16:02
«Мы не согласны»: старый дендропарк в Волгограде могут добить застройкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номераСмотреть фотографии
15:01
Владелец кафе, раненный во время конфликта под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
14:38
«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старикиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде и Волжском установили новые фотоловушки: адресаСмотреть фотографии
13:58
В России отменили верхний возрастной предел для контрактниковСмотреть фотографии
13:22
В аэропорту Волгограда ищут подозрительных пассажировСмотреть фотографии
13:02
В Кировском районе Волгограда чинят трубопровод после гидроиспытанийСмотреть фотографии
12:40
Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:28
По делу Музраева выступит волгоградский вице-губернатор Анна ПисемскаяСмотреть фотографии
12:24
Дорогие развалины кинотеатра на юге Волгограда остались в госсобственностиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области 32 тысячи выпускников простились со школойСмотреть фотографии
12:19
«Хозяин лечил питомца сам»: в Волгоградской области введен карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
11:39
ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
11:18
На юге Волгограда дети 1 сентября отправятся в новую школуСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадкаСмотреть фотографии
10:06
В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксистСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобильСмотреть фотографии
08:30
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 