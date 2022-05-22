«Волгоград – это всегда сложно»: основной забег выявил лучших марафонцев









«Волгоградский марафон» на 42 км 159 метров выиграли жители Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», среди женщин победа досталась 36-летней Тамиле Литвиновой, которая родилась в Знаменске, но уже много лет живет в Волгограде.













- Волгоград – это всегда ветер, всегда сложно. Либо ветер, либо солнце припекает, поэтому из-за этого куча проблем на дистанции всегда возникает, - поделилась своими впечатлениями победительница.

Несмотря на это, Тамила завершила марафон с результатом 03:19:14, по ее словам, достаточно легко.













- Марафон я бегу второй раз официально. Первый раз я бежала в Сочи, это было 2 апреля. Там результат был получше, но и погода была получше. Сегодня за мной никто не держался. Достаточно легко я пробежала и не стала выдерживать темп до конца, потому что вести за собой было некого, и я добегала последние несколько километров уже в свое удовольствие, - рассказала спортсменка.













Среди мужчин в марафоне победил 32-летний житель Камышина Егор Ручников. Его результат – 02:44:52. Марафонец честно признался, что не планировал бороться за результат, а расценивал участие в забеге, как тренировку к своему основному марафону, который пройдет через три недели.

По его словам, он запутался на старте и из-за этого не попал в основную группу. Побеждать он не планировал, но пришлось.













- Это очень интересная, сложная дистанция. Т.е она очень тяжелая, длинная и на ней много тактических элементов. Ты постоянно следишь за темпом, очень интересно в этом плане. Десять километров, например, для кого-то кажутся длинными, но на самом деле - начал и закончил. Марафон - это дистанция, где очень много всего случается и никогда один марафон не похож на другой, - рассказал победитель.

Егор Ручников занимается бегом профессионально уже 14 лет.

«Волгоградский марафон» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева в этом году посвящен 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он проводится в 36 раз. В этом году он влился во Всероссийский праздник бега «ЗаБег.РФ», который охватил 85 российских городов. Однако традиции «Волгоградского марафона» остались неизменными.

В сегодняшнем спортивном мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи бегунов из Астрахани, Воронежа, Краснодара, Саратова, Волгограда и Волгоградской области. Они соревновались на звание лучших на дистанции 5, 10 и 21 км.

Также сегодня определились победители марафонской дистанции в 42 километра 195 метров.



