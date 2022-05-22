Владельцам теплиц в Волгоградской области советуют переехать подальше от рек

Экология 22.05.2022 14:01
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22.05.2022 14:01
Власти Новоаннинского района Волгоградской области предложат владельцам теплиц другие участки, расположенные подальше от рек. Такое решение, как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, было принято по итогам совещания, на котором обсуждались правила работы вблизи водных объектов.
Участие в этом актуальном разговоре приняли местные власти, сотрудники Росрыболовства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию теплиц в водоохраной зоне реки Черная.
На встрече говорилось, что жители Староаннинского сельского поселения жалуются на использование земельных участков в водоохранной зоне водных объектов с нарушением природоохранного законодательства. Особое беспокойство у селян вызывает использование земельных участков, расположенных в прибрежной защитной полосе, водоохранной зоне в целях осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, в ходе которой применяются удобрения, производится забор воды из реки, что ведет к ее обмелению. Претензии в основном высказываются в адрес владельцев тепличных хозяйств, расположенных у реки.
По результатам встречи было принято несколько решений. Так, владельцам теплиц предложат перенести место осуществления хозяйственной деятельности на территории иных земельных участков, расположенных вне границ водоохранной зоны и за пределами границ сельского поселения. Администрация Новоаннинского района готова рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков заинтересованным лицам.
Также будет усилен контроль за использованием земельных участков, а также за соблюдением требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
Отметим, что проблема с теплицами, которые раскинулись вблизи рек в Волгоградской области существует уже не первый год, однако кардинально решить этот вопрос не могут до сих пор.
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Фото из архива «Высоты 102»
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