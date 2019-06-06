Общество 06.06.2019 11:45
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06.06.2019 11:45
Жители Городищенского района Волгоградской области обеспокоены соседством с теплицами, где, по их утверждению, могут выращиваться овощи с применением опасных пестицидов и ядохимикатов. С соответствующим заявлением они обратились в региональное отделение ОНФ. По словам жителей, вблизи СНТ «Экспресс» располагаются теплицы по выращиванию овощей. При этом данный участок, по некоторым данным, используется незаконно, так как договор аренды уже расторгнут. Но работа в теплицах кипит – здесь уже готовятся к сбору первого урожая. Как пояснили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, обращение граждан уже направлено главе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Активисты организации просят ведомство проверить изложенную информацию и принять меры, если будет установлено применение опасных удобрений. Между тем, у жителей Городищенского района есть вопросы и к надзорным ведомствам, и к властям района, на территории которого, как известно, располагается немало подобных точек. Но пока работает, по их словам, только полиция, которая регулярно устраивает рейды по выявлению иностранцев, работающих нелегально. «Если овощеводы незаконно занимают участок, почему никто на это не реагирует, почему их никто не проверяет?», - задают они резонный вопрос.
Напомним, в конце марта этого года в ходе таких рейдов по теплицам около населенных пунктов Красноярский, Авилов и Краснодонский Иловлинского района Волгоградской области полицейские обнаружили ядохимикаты без сертификатов безопасности.
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