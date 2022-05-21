Происшествия

Сели в лужу: под Волгоградом 14-летние подростки утопили машину, скрываясь от полиции

Происшествия 21.05.2022 15:11
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21.05.2022 15:11


В Светлоярском районе Волгоградской области 14-летние школьники, отрываясь от полицейской погони утопили угнанный автомобиль в пруду. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 мая, один из задержанных был знаком с семьей хозяина автомобиля.  

— В полицию обратился 22-летний волгоградец с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Chery. Со слов потерпевшего, автомашина была припаркована около дома в рабочем поселке Светлый Яр, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Светлоярскому району заметил автомобиль, схожий по приметам, на проселочной дороге в трех километрах от районного поселка.



Инспекторы попытались остановить машину, но водитель проигнорировал сотрудников и начал набирать скорость. После непродолжительной погони по пересеченной местности автомобиль задержали. Легковушка заехала в пруд. 


— За рулем находился 14-летний подросток, а в салоне в качестве пассажира его одногодка, — добавили в областном главке МВД. — Один из школьников был знаком с семьей заявителя и имел доступ к ним домой. 

Выяснилось, что подросток тайно забрал ключи от чужой машины, а после угнал транспорт. Взяв с собой сверстника, школьник поехал кататься.  

Полицейскими организована проверка. Теперь нарушителями займутся следственные органы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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