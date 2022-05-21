В Светлоярском районе Волгоградской области 14-летние школьники, отрываясь от полицейской погони утопили угнанный автомобиль в пруду. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 мая, один из задержанных был знаком с семьей хозяина автомобиля.

— В полицию обратился 22-летний волгоградец с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Chery. Со слов потерпевшего, автомашина была припаркована около дома в рабочем поселке Светлый Яр, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Светлоярскому району заметил автомобиль, схожий по приметам, на проселочной дороге в трех километрах от районного поселка.





Инспекторы попытались остановить машину, но водитель проигнорировал сотрудников и начал набирать скорость. После непродолжительной погони по пересеченной местности автомобиль задержали. Легковушка заехала в пруд.





— За рулем находился 14-летний подросток, а в салоне в качестве пассажира его одногодка, — добавили в областном главке МВД. — Один из школьников был знаком с семьей заявителя и имел доступ к ним домой.

Выяснилось, что подросток тайно забрал ключи от чужой машины, а после угнал транспорт. Взяв с собой сверстника, школьник поехал кататься.

Полицейскими организована проверка. Теперь нарушителями займутся следственные органы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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