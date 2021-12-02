Под Волгоградом вооруженная женщина-полицейский задержала дерзкого гонщика (ВИДЕО)

Происшествия 02.12.2021 22:38
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02.12.2021 22:38
С погоней и стрельбой инспекторы ДПС в Волжском задержали водителя, который совершал рискованные маневры на дороге и не реагировал на требования об остановке. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полностью тонированную отечественную легковушку полицейские заметили на улице Пушкина. Водитель проигнорировал их требования об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, правонарушитель создавая своим вождением угрозу для жизни и здоровья граждан.
Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные – по колесам. Несмотря на полученные повреждения шин, водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем его машина столкнулась со служебным автомобилем. Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать. Однако его задержали. Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток.
Сотрудником территориального подразделения СКР в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, по фактам нарушений Правил дорожного движения сотрудниками полиции составлены административные протоколы.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Проведенная служебная проверка подтвердила законность действий сотрудницы полиции.
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