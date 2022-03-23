В Волгоградской области полицейским пришлось организовать погоню за белым Nissan Almera, водитель которого проигнорировал требование об остановке. Остановить иномарку смог лишь отбойник на мосту, а сидевший за рулем 16-летний подросток расплакался в патрульной машине.

Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозрительный автомобиль инспекторы ГИБДД попытались остановить в городе Волжском, но водитель предпочел скрыться.

— Экипажем ГИБДД было организовано преследование иномарки, в ходе которого нарушитель совершал опасные маневры, подвергая риску других участников дорожного движения. Предупреждения полицейских о готовности применения табельного оружия также не остановили водителя, — рассказали информагентству в региональном главке. — Выехав на скоростной участок автодороги, тот не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением, после чего был задержан.

При задержании стало очевидным, что молодой человек был глубоко пьян. Оказавшись в патрульной машине, парень и вовсе зарыдал. Оказалось, что разбитый в хлам Nissan принадлежит его отцу. Последний, похоже, ничего не знал о развлечениях сына.

Установлено, что, управляя мопедом, молодой парень уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.