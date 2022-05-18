Двух волгоградцев осудили за продажу 9 квартир в самострое

Дзержинский райсуд в Волгограде сегодня, 18 мая, вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя и его 62-летнего знакомого. Мужчины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно ИА «Высота 102», предприимчивые волгоградцы Сисак Давтян и Гайк Саргсян продали девять квартир в самострое.

— Гособвинение поддерживалось прокуратурой Дзержинского района Волгограда, — сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признали. Мужчины взяты под стражу в зале судебного заседания.

В судебном следствии установлено, что 36-летний фигурант дела предложил своему знакомому — хозяину частного дома по улице Рахинской, 77 в Волгограде — продать жилище по частям. При этом право собственности на одну из выделенных квартир должно было сохраниться за 62-летним приятелем.

Двухэтажный дом разделили на девять квартир площадью от 13,7 до 41,8 квадратных метра. При этом в нарушение всех возможных норм разрешительная документация на возведение и обустройство МКД отсутствовала.

После квартиры продали восьми гражданам за 6,7 миллиона рублей. Впоследствии на основании решения суда по иску органа местного самоуправления объект признали самовольной постройкой, подлежащей сносу.

— В настоящий момент определением Дзержинского районного суда между администрацией и собственниками помещений утверждено мировое соглашение, по условиям которого последние за счет собственных средств обязаны привести объект в надлежащее техническое состояние, — добавили в областной прокуратуре.

Фигурантов дела приговорили к трем годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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