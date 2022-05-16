Расследования 16.05.2022 15:11
16.05.2022 15:11
Краснооктябрьский районный суд вынес приговор судебному приставу-исполнителю, которая продала с торгов единственную квартиру, где проживала женщина с двумя детьми.
Эта громкая история стала достоянием общественности в прошлом году, когда на защиту пострадавшей от действий пристава жительницы Волгограда встала прокуратура. Как выяснилось, у волгоградки в 2017 году образовался долг в размере 134 тысячи рублей по страховым взносам. Однако она об этом даже не догадывалась. Женщина продала комнату, которая ей принадлежала, оставив себе двухкомнатную квартиру, где и жила с двумя детьми, не подозревая, что в отношении нее ведется исполнительное производство.
Как гром среди ясного неба прозвучала для нее новость, что эту квартиру судебный пристав арестовала и продала с торгов. А она осталась без единственного жилья.
= Должник в установленном законом порядке не уведомлялся о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Кроме того, своевременных мер по запрету регистрационных действий с недвижимостью не предпринималось, - пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В суде было доказано, что пристав-исполнитель из-за небрежного отношения к службе и халатности, нарушив Конституцию РФ, вынесла постановление о передаче арестованной квартиры на торги, не выяснив, что она является единственным жильем для семьи.
- В результате преступных халатных действий судебного пристава-исполнителя волгоградка лишилась права собственности на принадлежащую ей квартиру, стоимостью 2125196 рублей, - рассказали в суде.
Приговором суда пристав признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, за которое ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в системе федеральной службы судебных приставов, на срок 2 года. Как уточнили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.Свою вину пристав-исполнитель не признала.
Как сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, квартиру женщине с двумя детьми уже вернули.
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