Расследования

В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенных

Расследования 18.05.2022 11:41
18.05.2022 11:41


В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об использовании подложного коммерческого предложения при заключении государственных контрактов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, факт нарушения закона  был выявлен в ходе прокурорской инспекции в сфере соблюдения бюджетного законодательства при закупке товаров для нужд исправительной колонии-поселении №3, которая располагается в Кировском районе Волгограда. 
- Установлено, что в июле 2021 года между ФКУ КП-3 УФСИН по Волгоградской области и коммерческой организацией заключено 2 государственных контракта на поставку продуктов питания для осужденных на общую сумму более 530 тыс. рублей. При этом контракты заключены без конкурсных процедур с единственным поставщиком,  якобы предложившим наименьшую стоимость. Однако, как установлено в ходе надзорной проверки, коммерческие предложения иными организациями не направлялись, а имеющиеся в документации заявки сфальсифицированы, - пояснила Оксана Черединина.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения ОП-7 УМВД РФ по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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