В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенных

Расследования 18.05.2022 11:41
18.05.2022 11:41
В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об использовании подложного коммерческого предложения при заключении государственных контрактов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, факт нарушения закона был выявлен в ходе прокурорской инспекции в сфере соблюдения бюджетного законодательства при закупке товаров для нужд исправительной колонии-поселении №3, которая располагается в Кировском районе Волгограда.
- Установлено, что в июле 2021 года между ФКУ КП-3 УФСИН по Волгоградской области и коммерческой организацией заключено 2 государственных контракта на поставку продуктов питания для осужденных на общую сумму более 530 тыс. рублей. При этом контракты заключены без конкурсных процедур с единственным поставщиком, якобы предложившим наименьшую стоимость. Однако, как установлено в ходе надзорной проверки, коммерческие предложения иными организациями не направлялись, а имеющиеся в документации заявки сфальсифицированы, - пояснила Оксана Черединина.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения ОП-7 УМВД РФ по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
Реклама
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинации18.05.2022 12:25
Расследования 18.05.2022 12:25
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топлива18.05.2022 10:45
Расследования 18.05.2022 10:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщин17.05.2022 17:45
Расследования 17.05.2022 17:45
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской области17.05.2022 17:27
Расследования 17.05.2022 17:27
Троих борцов с наркоторговлей в Волгограде посадили на 17 лет17.05.2022 14:34
Расследования 17.05.2022 14:34
Охотники за металлом украли 26 барьерных ограждений у «Волгоград Арены»17.05.2022 12:00
Расследования 17.05.2022 12:00
На юге Волгограда на глазах у жены зарезали мужчину17.05.2022 10:32
Расследования 17.05.2022 10:32
Под Волгоградом расхитители проводов с ЛЭП, убегая, потеряли ботинки17.05.2022 10:31
Расследования 17.05.2022 10:31
В Волгограде осудят коммерсанта за невыплату миллиона рублей зарплаты16.05.2022 18:08
Расследования 16.05.2022 18:08
В Волгограде осудили пристава, которая сделала бомжами женщину с двумя детьми16.05.2022 15:11
Расследования 16.05.2022 15:11
СК опроверг гибель сотрудницы банка в поселке Светлый Яр под Волгоградом16.05.2022 14:07
Расследования 16.05.2022 14:07
Начальник транспортного цеха ответит за сход вагонов поезда в Волжском14.05.2022 08:18
Расследования 14.05.2022 08:18
В Волгоградской области 14 мая прогнозируют град13.05.2022 20:36
Расследования 13.05.2022 20:36
Менеджер крупной торговой компании в Волгограде пойман на преступном обогащении13.05.2022 16:47
Расследования 13.05.2022 16:47
Банду грабителей задержали за набеги на сельхозполя в Волгоградской области13.05.2022 12:59
Расследования 13.05.2022 12:59
Реклама