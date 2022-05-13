Расследования

В Волгограде машину пенсионера с символикой в поддержку армии России залили краской

Расследования 13.05.2022 10:01
13.05.2022 10:01


В Волгограде неизвестные в ночь с 8 на 9 мая на улице Таращанцев красной краской залили автомобиль пенсионера, на который была нанесена символика в поддержку Вооруженных сил РФ. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 13 мая, по данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Инцидент взял на контроль начальник ГУ МВД России по  Волгоградской области Дмитрий Вельможко. 

О порче автомобиля в социальных сетях накануне рассказал общественник Антон Щепетнов. По словам волгоградца, о данном случае он узнал случайно – от своего знакомого. Потерпевший 83-летний волгоградский пенсионер рассказал о случившемся приятелю Щепетнова, попросив перед этим убрать с машины символику.  

– Дедушка, зовут Владимир, 83 года. Краску уже оттер, но на видео хорошо заметны следы. Как вы видите, дедушка стоит с портретом отца, погибшего на Курской дуге, портрет с Бессмертного полка лежал на заднем сидении. Я думаю, это тоже взбесило тех, кто облил машину краской, – рассказал своим подписчикам Щепетнов. – Подчеркиваю красным карандашом, что эта акция устрашения была проведена в ночь с 8 на 9 мая, в ночь на святой для нашего народа праздник Победы 9 Мая. Это придает запредельный цинизм произошедшему и вызов обществу, всем нам. Заявление в отдел полиции на Красном Октябре подано.  

На видео, предоставленном Антоном Щепетновым, пенсионер рассказывает, при каких обстоятельствах обнаружил свою машину испорченной. 

– Я утром 9 мая вышел в семь часов утра, чтобы ехать в Ольховский район. На мемориал возложить цветы, там отец погиб во время войны. Смотрю, весь зад автомобиля облит красной краской. У меня был знак «Z». Видимо, из-за этого, – рассказал Щепетнову пенсионер. – Но номерной знак был виден, и я решил не откладывать поездку. 10 мая, когда вернулся, написал заявление в РОВД. Они его приняли, сделали фотографии.

К этому дню пенсионер уже успел стереть большую часть краски со своего Hyundai Getz. На видео мужчина показал, где был припаркован автомобиль в злополучную ночь: на асфальте до сих пор остаются красные пятна. 

Как сообщили информагентству сегодня, 13 мая, в региональном главке МВД, по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. 

– На личном контроле начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко находится ход расследования уголовного дела, возбужденного по обращению 83-летнего жителя Волгограда, – сообщила официальный представитель ГУ МВД Светлана Смольянинова. – По предварительным данным, ночью 8 мая неизвестным с использованием краски был поврежден принадлежащий заявителю автомобиль, на стекле которого была размещена наклейка в виде латинской буквы «Z».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также личности правонарушителя.

Фото и видео: Антон Щепетнов / VK.com

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