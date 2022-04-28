Расследования

Cуд над генералом Музраевым из Волгограда прервали на майские праздники

Расследования 28.04.2022 12:06
28.04.2022 12:06


В Южном окружном военном суде Ростова перенесли запланированное на сегодня, 28 апреля, судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Ранее суд заслушал показания свидетелей по делу. 

— Процесс отложен в связи с недоставлением подсудимых, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе окружного военного суда. 

В беседе с журналистом информагентства адвокат Музраева уточнил, что недоставление его подзащитного не связано ни с какими происшествиями. По словам Владимира Семенцова, все проходит в рабочем порядке. 

— С восьми утра ждем у СИЗО-4 в Ростове. Сегодня я должен попасть к Михаилу Кандуевичу. Материалов много внутренних, продолжаем работу, несмотря на приближающиеся праздники, — рассказал юрист. — Условия содержания хорошие. Никаких жалоб нет. 

В прошлом процессе суд заслушал показания бывшего руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области  генерал-майора Михаила Цукрука. Также в заседании  выступила некогда фигурантка громкого уголовного дела Мария Симонова. Экс-главу комитета образования Волгоградской области в свое время осудили за незаконное прослушивание своей подчиненной.  

Музраеву инкриминируют три статьи УК РФ, в том числе совершение теракта в отношении губернатор Волгоградского региона. Волгоградскому генералу грозит до 20 лет колонии. Михаил Кандуевич не признает свою вину. Вместе с бывшим силовиком по делу проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков. Предпринимателю вменяют терроризм. Зубков также отрицает свою вину. 

Следующее заседание состоится после череды праздников 12 мая. В процессе продолжат оглашать показания свидетелей. 

— Что будет в процессе, кого заявят на этот раз — все это мы узнаем за два-три дня предшествующих дате заседания, — уточнил Семенцов.  

Фото: Южный окружной военный суд

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