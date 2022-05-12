Рыбака с уловом и сетями задержали в Волгоградской области









Полицейские задержали 35-летнего жителя Среднеахтубинского района за вылов рыбы сетями, которые являются запрещенными орудиями лова. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе несения службы инспекторы ДПС ГИБДД районного отдела полиции остановили в поселке Куйбашев машину «Лада Калина», которой управлял рыбак.

В багажнике автомобиля были обнаружены ставные сети, забродный костюм и рыба частиковых пород. Незаконные орудия лова и рыба изъяты.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



