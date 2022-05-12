В СУ СК России по Волгоградской области информационному агентству «Высота 102» сообщили обстоятельства смерти 59-летнего мужчины на территории заброшенного мясокомбината в Жирновском районе. По словам официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, труп мужчины обнаружил местный участковый.

– Мужчина 1963 года рождения был обнаружен 9 мая возле трансформаторной будки на территории заброшенного мясокомбината в промышленной зоне рабочего поселка Красный Яр. Тело обнаружил участковый, который прибыл по сообщению о том, что по территории мясокомбината ходит неизвестный мужчина, – рассказала официальный Дарья Буянова. – Рядом с телом обнаружены инструменты, необходимые для демонтажа запчастей трансформатора.

Трансформаторная будка, уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области, до этого момента находилась под замком. Прибывший на место полицейский установил, что навесной замок был взломан.

– На теле погибшего обнаружены телесные повреждения в виде ожогов вследствие воздействия разряда электрического тока, других телесных повреждений нет, – сообщает Буянова. – Предварительная причина смерти – электротравма, в результате контакта с источником электричества.

Следователями проводится проверка.