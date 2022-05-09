В цеху заброшенного мясокомбината под Волгоградом нашли труп мужчины

В Волгоградской области на территории заброшенного мясокомбината обнаружили труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 9 мая, предположительно 59-летний волгоградец скончался в результате удара током.
– ЧП произошло в трансформаторном цеху на территории заброшенного мясокомбината, – сообщил информагентству собеседник в экстренных службах. – Вероятнее всего, смерть наступила в результате удара электротоком.
Уточняется, что предприятие находится вблизи поселка Красный Яр.
– Рассматривается версия о том, что электротравму мужчина получил, разбирая оборудование.
Причина происшествия будет названа по итогам проверки.