Происшествия

В цеху заброшенного мясокомбината под Волгоградом нашли труп мужчины

Происшествия 09.05.2022 18:16
09.05.2022 18:16


В Волгоградской области на территории заброшенного мясокомбината обнаружили труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 9 мая, предположительно 59-летний волгоградец скончался в результате удара током. 

– ЧП произошло в трансформаторном цеху на территории заброшенного мясокомбината, – сообщил информагентству собеседник в экстренных службах. – Вероятнее всего, смерть наступила в результате удара электротоком. 

Уточняется, что предприятие находится вблизи поселка Красный Яр. 

– Рассматривается версия о том, что электротравму мужчина получил, разбирая оборудование.

Причина происшествия будет названа по итогам проверки. 

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