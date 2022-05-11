Считай, повезло: в Волгограде полицейские мгновенно прибыли на место ДТП – видео

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 11 мая, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. «Волгу» от удара развернуло прямо перед полицейской машиной.





— По предварительным данным, на пересечении проспекта имени Героев Сталинграда и бульвара Энгельса примерно в 14.30 произошло столкновение Hyundai Accent и ГАЗ-3110, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Добавим, что судя по видеокадрам, авария на перекрестке случилась в тот же момент, когда на нем остановилась и полицейская машина. Инспекторам, ставшим очевидцами ДТП, оставалось лишь включить проблесковые маячки и проехать лишние пару метров.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии за медицинской помощью никто не обращался. Виновного в дорожном происшествии установят в ходе административного расследования.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

В центре Волгограда на видео попал таран внедорожника

