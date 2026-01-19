В Волжском задержали вандала, повредившего фигурку суслика





В Волжском правоохранители вычислили и задержали мужчину, причастного к повреждению арт-объекта на Выставочном бульваре 12 января. Хулиганом, оторвавшим фигурке суслика лапки с газетой, оказался 39-летний местный житель.







- В результате проведенных мероприятий сотрудниками Управления МВД России по городу Волжскому был установлен 39-летний местный житель. Объяснить свой поступок он не смог, сославшись на состояние алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, вандал привлечён к ответственности в виде административного ареста.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области