В центре Волгограда на видео попал таран внедорожника

В Центральном районе Волгограда сегодня утром, 11 мая, произошло ДТП с участием внедорожника и отечественной легковушки. Водитель ВАЗа буквально протаранил Toyota Land Cruiser. Сообщается о пострадавшей.





— По предварительным данным, на пересечении улиц 7-й Гвардейской дивизии и проспекта имени В. И. Ленина столкнулись Toyota Land Cruiser 200 и ВАЗ-2114, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в дорожной аварии пострадал один человек. Травму получила 47-летняя женщина. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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