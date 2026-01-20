ПВО уничтожила 2 БПЛА в Волгоградской области

Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух беспилотников в Волгоградской области. По данным военного ведомства, атаку БПЛА отразили в период с 23-00 ч. 19 января до 7-00 ч. 20 января. Всего в субъектах России было сбито 32 летательных аппарата, в том числе в соседних с волгоградским регионом областях – Воронежской и Астраханской.