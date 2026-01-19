Мост через ВДСК в Волгограде встал в пробке из-за ДТП

В Красноармейском районе Волгограда 19 января днем ДТП осложнило движение по мосту через Волго-Донской судоходный канал. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия движение оказалось затруднено в обоих направлениях.

По данным сервиса Яндекс Карты, протяженность затора в сторону центра Волгограда составляет без малого 2 километра, а скорость движения транспорта не превышает 15 км. в час на проблемном участке. В обратном направлении пробка растянулась на полтора километра.





ИА «Высота 102» запросило информацию об обстоятельствах ДТП в ГУ МВД России по Волгоградской области. В Главке полиции сообщили, что в результате столкновения транспортных средств на мосту через ВДСК, к счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время участники ДТП уже освободили проезжую часть.

Фото: Волгоград.Красноармейский / t.me