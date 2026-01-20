В Волгограде ИП грозит семилетний срок за подкуп службы безопасности





В Волгограде полиция совместно с СК вывели на чистую воду индивидуального предпринимателя и его подельника. Мужчины пытались подкупить сотрудника службы безопасности логистического центра, чтобы сдать фактически невыполненные строительные работы.

Эпизод произошёл в 2024-2025 годах. Между торговой компанией и строительной организацией был заключён договор на отделку помещений логистического центра. Работы были оценены в 3 млн рублей. Однако фактически отделкой объекта занялся сторонний ИП, привлечённый в качестве субподрядчика.

- Строительная фирма произвела неполную часть комплекса ремонтно-строительных работ в административном здании крупной торговой компании. После чего 41-летний представитель данного предприятия решил договориться с руководителем службы безопасности торговой корпорации о подписании документов, удостоверяющих выполнение полного объема работ по завышенной цене, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Чтобы сделать представителей заказчика сговорчивее, коммерсанты решились пойти на подкуп. Руководству службы безопасности был преподнесён «презент» в размере 400 тыс. рублей. Однако сотрудник предпочёл обратиться в полицию. Вскоре к расследованию подключился СК России.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также иных возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов, - рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время фигуранты взяты под стражу. Идут следственные действия. За коммерческий подкуп строителям грозит до 7 лет тюрьмы.