«Всё, ушёл под лёд»: под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчина





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области утонул 41-летний волгоградец, решивший совершить обряд омовения. В ночь с 18 на 19 января мужчина вышел на лёд в акватории Волги, в окрестностях хутора Бобры, однако впоследствии провалился в воду. Мужчина некоторое время держался на поверхности и отчаянно молил о помощи, однако очевидцы не решились выйти на лёд, оставшись на берегу и записав происходящие на видео.





Во время происшествия погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии в прибрежной зоне пришлось организовать поисково-спасательную операцию. Тело волгоградца нашли и вытащили на берег водолазы.

Отметим, по информации СУ СК России по Волгоградской области, по факту случившегося организована проверка. По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятная причина гибели — утопление.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео "Волгоград ВКУРСЕ" / t.me