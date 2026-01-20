Грузовик снес барьерное ограждение и столб в поселке под Волгоградом

Водитель грузовика в Волгоградской области попал в больницу после наезда на отбойник и столб. В ГУ МВД России по региону сообщили, что авария произошла на улице Пригородная в рабочем поселке Средняя Ахтуба.

- Водитель не справился с управлением грузовой автомашиной «КАМАЗ» в составе с полуприцепом «Тонар» и совершил наезд на препятствие, - рассказали в Главке.

На фото с места происшествия видно, что грузовик еще некоторое время ехал прямо по барьерному ограждению, а потом его остановил столб.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





