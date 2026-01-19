Происшествия

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

Происшествия 19.01.2026 20:17
Вечером 19 января в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений начала «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Оповещения волгоградцы начали получать в 20:00. По информации специалистов, существует угроза проникновения вражеских БПЛА со стороны близлежащих регионов.

До отмены угрозы эксперты советуют волгоградцам воздержаться от выхода на улицу и по возможности не находиться в помещениях с остеклением.

Отметим, накануне в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал более 9 часов.

