В селе Гуселка под Волгоградом в лесопосадке нашли труп мужчины

В лесопосадке недалеко от села Гуселка обнаружено бездыханное тело мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», тело обнаружили вечером 9 мая.
— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Назначен комплекс экспертиз.
Известно, что 44-летний погибший проживал в селе Гуселка. На тело наткнулись случайные прохожие.
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