На трассе под Волгоградом насмерть сбили 23-летнего пешехода

Происшествия 10.05.2022 11:09
10.05.2022 11:09
23-летний парень погиб на трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на 641 км. федеральной автодороги Р-228.
Автомобиль «Хендэ Гранд Санта Фе» под управлением 36-летнего водителя наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. Молодой человек скончался на месте.
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